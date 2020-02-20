Закон о расширении программы маткапитала принят Думой

В третьем окончательном чтении депутаты Госдумы России приняли закон о расширении программы материнского капитала. Расширить программу маткапитала в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин.

Он предложил выдавать сертификат уже при рождении или усыновлении первого ребенка, напоминает ТАСС. А также увеличить выплаты при рождении второго и последующих детей. При этом глава российского государства поставил задачу, чтобы изменения в законодательстве начали распространяться на те семьи, в которых изменения произошли с 1 января 2020 года.

Выплаты на первого ребенка установлены в размере 466 тысяч 617 рублей. В случае усыновления или рождения второго ребенка выплаты составят 616 тысяч 617 рублей. Срок выдачи маткапитала сокращается с 30 до 10 дней. Эти средства можно использовать теперь еще и на строительство дома на садовом участке.

В законе прописывается ежегодная индексация денежных средств, а также продлевается действие самой программы до 31 декабря 2026 года. Срок выдачи самого сертификата сокращается с 15 до пяти дней. Теперь для его получения не нужно собирать множество справок. Важная законодательная новелла: право на материнский капитал на второго и последующих детей теперь получат и отцы-одиночки.

Минфин России собирается выделить на маткапитал в 2020-2022 годах дополнительно полтриллиона рублей.