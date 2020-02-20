Эксперты назвали российские регионы с наибольшим ожидаемым ростом зарплат в 2020 году

Заработные платы в России вырастут в 2020 г. на 2,5%, при этом наибольший рост ожидают в пяти регионах — Татарстане, Якутии, Ленинградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, отмечено в обзоре Финансового университета при правительстве России.

Прогноз основан на данных о настроениях населения в части потребления товаров и услуг, сведения собраны в конце 2019 г. — начале 2020 г., а также на выводах математического моделирования.

Самый высокий рост зарплат ожидают в Татарстане (+ 3,4%), Якутии и Ленинградской области (+ 3,2%), отмечено в исследовании.

В целом рост зарплат должен превысить показатель 2019 г. (+ 2,4%), однако рост доходов окажется "незначительным или вовсе нулевым", поясняют эксперты.

Между тем зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области вырастут в 2020 г. на 3%.

Меньше всего зарплата увеличится в Приморском крае (+ 1,4%), Новосибирской области (+ 1,6%), Карелии (+ 1,7%), Самарской (+ 1,8%) и Свердловской областях (+ 1,9%).

При этом Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития, заключили эксперты.