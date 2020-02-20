Песков прокомментировал диалог Путина с жительницей Петербурга о зарплате

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал диалог президента России Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга по поводу зарплаты.

Накануне во время поездки в Северную столицу Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку. После церемонии к нему подошла женщина и обратилась с вопросом, можно ли прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан. Также он добавил, что у него не самая большая зарплата в стране. "Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", — сказал он.

Песков отметил, что сумма, которую озвучила женщина, ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц.

"Нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки", — сказал Песков.

Также он напомнил, что в Кремле неоднократно разбирались с такими ситуациями.

Также пресс-секретарь сказал, что делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень и доходы россиян, существует целая программа. Но невозможно ожидать сиюминутных результатов.

Как сообщает ТАСС, Песков не считает этот вопрос провокацией. Он напомнил, что глава государства часто общается с людьми во время поездок по регионам. По словам Пескова, женщина "совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы".