Студенты РНИМУ пройдут на лыжах по местам боевой славы Подмосковья

22 февраля студенческая команда "Метелица-2" из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова отправится в лыжный поход по местам боевой славы Подмосковья.

Студенческий спортивный клуб "Эверест" проводит лыжный поход "Метелицы" ежегодно, отдавая дань уважения традициям и истории. Нынешний поход будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дистанция лыжников составит до 15 километров. Сначала спортсмены на автобусе отправятся возложить цветы к памятнику 113-й дивизии на Киевском шоссе. Сам лыжный маршрут начнется от поселка Новая Ольховка и пройдет до поселка Новоникольское с дальнейшим возвращением в Москву.

Команда названа "Метелица-2" в честь одноименной первой команды лыжниц, покоривших Южный полюс. Одна из участниц первой "Метелицы" — преподаватель кафедры физиологии медико-биологического факультета Татьяна Евгеньевна Кузнецова, которая вместе с другими женщинами покорила антарктические высоты. Она будет провожать университетскую команду.