Надвигающийся карантин коронавируса привел Украину к расколу

В Харькове, куда должен приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя людьми, все спокойно.

"Здесь живут здравомыслящие украинцы, и нет ни одного человека, кто был бы против прилетевших из Китая сограждан, попавших в беду", — заявил в эфире "60 минут" глава местной городской организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик, комментируя начавшиеся в Незалежной массовые протесты против возвращения соотечественников из очага эпидемии коронавируса.

Тем временем жители Полтавской области, куда намечена эвакуация людей, перекрыли трассу межрегионального значения. Они пообещали жечь покрышки, чтобы не пустить к себе на карантин прибывших из Китая сограждан. При попытке полиции разблокировать дорогу протестующие оказали сопротивление. Аналогичные инциденты произошли в Харьковской и Львовской областях.

Лесик прокомментировал протесты: "Происходящее дало нам понять, что не такая уж Украина соборная. Мы увидели события во Львовской области и Тернополе. Сейчас вспыхнули протесты в Полтавской области. Все это из-за того, что люди в своей массе не доверяют нынешней власти, скрывающей информацию и демонстрирующей непонимание, как дальше действовать".

Представитель "Оппозиционной платформы" отметил, что разрушение системы здравоохранения на Украине началось не вчера.

"Еще в 2014 году министр Супрун отменила деятельность санитарно-эпидемиологической службы Украины. Для ввода карантина должен быть главный санитарный врач страны, а такой должности сейчас нет", — сказал он.

Лесик считает, что попытки саботировать поселение людей на карантин в Полтавщине и метание в поисках места по всей стране также говорит о беспомощности украинской власти.

Между тем все, кто сел на борт в Китае и прибыл на Украину, здоровы, сообщил политик.

"Сейчас люди должны, как и в других цивилизованных странах, побыть 14 дней в карантине и спокойно жить дальше своей жизнью", — заключил Лесик.

20 февраля пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку, после чего этого он собирался вылететь в Международный аэропорт "Харьков". В МИД доложили, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев здоровы и могут продолжать полет.

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. Все попытки помешать их размещению будут пресечены.