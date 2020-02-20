В Москве отметят день рождения Генделя концертом для органа с оркестром

В воскресенье, 23 февраля, в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла отметят день рождения Георга Фридриха Генделя. В честь этого состоится концерт для органа с оркестром, в котором примут участие титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор и ансамбль Collegium Musicum под управлением Олега Романенко.

Виртуозные и эффектные концерты для органа с оркестром Гендель написал для Лондона. Виртуоз Даниэль Сальвадор в декабре 2019 года вместе с ансамблем Collegium Musicum с большим успехом сыграл за один вечер все шесть концертов ор. 4. В Кафедральном соборе в том же составе прозвучат шесть концертов из второго сборника, которые были опубликованы уже после смерти Генделя.

Георг Фридрих имел репутацию непревзойденного органиста. Многие отмечали, что он играл с необычайным блеском — порой концерты производили больший эффект, чем оратория.

Даниэль Сальвадор — испанский органист, дирижер и композитор. Он является лауреатом международного конкурса JM International. В 2010-2012 годах входил в совет Мадридской Королевской консерватории.

Ансамбль Collegium Musicum обращается к сочинениям высокого барокко. В его составе московские музыканты, выпускники ведущих столичных музыкальных вузов.

Впервые в России прозвучат все кантаты немецкого композитора Генделя, причем в исполнении одного ансамбля и в одном пространстве — в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Концерт начинается в 20:00.