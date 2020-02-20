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20 февраля 202015:47

Актриса Джули Уолтерс рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием

EPA

Британская актриса Джули Уолтерс призналась, что страдает от онкологического заболевания. Как сообщает BBC News, у нее обнаружили рак кишечника третьей стадии. Вероятно, из-за болезни ей придется уйти из кинематографа.

Актриса рассказала, что рак толстой кишки у нее обнаружили полтора года назад. Тогда она работала на съемках фильма "Таинственный сад".

По словам Уолтерс, она обратилась к врачу из-за несварения. Затем появились другие симптомы – боли в животе, изжога и тошнота. Когда ей озвучили результаты обследования, она сперва подумала, что врачи ошиблись. Доктор заверил актрису, что ей можно помочь. Ей назначили операцию.

Уолтерс рассказала, что не теряла надежды на выздоровление, хотя были моменты, когда она боялась, что не очнется после наркоза. В итоге ей удалили часть кишечника. Операция прошла успешно. После этого она прошла курс химиотерапии.

По словам актрисы, перенесенная болезнь изменила ее и заставила задуматься об окончании карьеры. Она не исключила, что роль в фильме "Таинственный сад" может быть ее последней работой.

"Я не говорю, что никогда больше сниматься. Но я совершенно точно не думаю, что смогу участвовать в фильмах, которые требуют работать по шесть дней в неделю с пяти утра до семи вечера", – отметила Уолтерс.

"Таинственный сад" – фантастическая картина Марка Мандена, которая должна выйти на экраны в апреле 2020 года. Уолтерс сыграла в ней одну из главных ролей.

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