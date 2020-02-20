Сенат Италии призвал наладить отношения с Россией

Сенат (верхняя палата парламента) Италии призвал к возобновлению диалога и пересмотру отношений между Россией и ЕС.

Сенатор от правящего движения "Пять звезд", председатель комиссии по иностранным делам и миграции сената Вито Петрочелли отметил в интервью ТАСС, что резолюция сената направлена в МИД и правительство Италии.

Сенат призвал правительство работать над укреплением отношений с Россией, в том числе в рамках ЕС. Петрочелли не исключил, что подобную резолюцию примут и в нижней палате парламента. В марте в Риме должны пройти переговоры представителей нижних палат парламентов России и Италии.

Сенат поручил итальянскому правительству "добиваться в рамках ЕС во взаимодействии с другими странами-членами ЕС изменения вектора отношений с Россией". Речь идет о развитии сотрудничества с учетом эффективности и целесообразности санкций с применением мер, которые не препятствуют росту торговли.

Кроме того, сенат рекомендовал правительству оказать помощь в выработке нового подхода ЕС к диалогу с Россией в области политики и безопасности с учетом общих интересов. Необходимо наращивать дипломатические усилия для переговоров на всех уровнях, в том числе для решения вопросов, связанных с Украиной и Грузией.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия выступает за укрепление сотрудничества ЕС с Россией по вопросам, представляющим интерес для Европы на основе "избирательного подхода".