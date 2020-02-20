Коронавирус наступает: домой возвращаются россияне с Diamond Princess

Четверо россиян, выпущенных 20 февраля с круизного лайнера Diamond Princess, намерены ближайшими регулярными рейсами вылететь на Родину. "Медицинские анализы у них брали 15 февраля. То есть, в течение пяти дней они находились на зараженном коронавирусом лайнере. И перед тем, как сойти на берег, их не перепроверяли", — отметил в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.

Он обратил внимание, что на утро 15 февраля число выявленных случаев заражения было 218, а сейчас их уже 621 человек. По словам собкора, четверых отпущенных россиян пока разместили в одном из центральных токийских отелей. Вылететь домой 20 февраля они уже не успевают.

Мингажеву удалось поговорить с людьми, которые эвакуируются.

"Это доброжелательные, милые люди. Они добровольно собираются отправиться в карантин на дачу. Справки для них — главное подтверждение того, что они здоровы", — отмечает журналист.

По некоторым сведениям, российские туристы собираются 21 февраля регулярным рейсом вылететь в Москву бизнес-классом. Они чувствуют себя прекрасно и считают, что им ничего не угрожает.

Двое россиянок, которых отпустили с карантинного судна накануне, в четверг вылетели рейсовым самолетом во Владивосток. Скорее всего, они уже дома.

Пассажиров с Diamond Princess продолжают отпускать.

"К вечеру лайнер покинут около 500 человек, у кого вирус не диагностирован. Но останется еще примерно полторы тысячи, в том числе 14 наших соотечественников, которые рассчитывают сойти на берег до конца недели", — подчеркивает Сергей Мингажев.

Среди 79 пассажиров лайнера, у которых был диагностирован коронавирус, оказались еще двое россиян. Таким образом, среди инфицированных уже трое наших соотечественника. Сотрудники посольства говорят, что сами пациенты просят не называть их имена.

Кроме того, стало известно о первых жертвах коронавируса на борту лайнера Diamond Princess. По данным японских СМИ, от коронавируса погибли мужчина и женщина. Оба были старше 80 лет. Около недели назад их госпитализировали в медицинские учреждения с симптомами опасного заболевания.