В России начала расти безработица

Количество безработных в России увеличилось в январе на 9 тыс. человек и составило 3,482 млн человек, сообщает Росстат. Уровень безработицы достиг в январе 4,7% против 4,3% в августе 2019 г., 4,5% в сентябре 2019 г., 4,6% в октябре, ноябре и декабре 2019 г.

В качестве безработных в органах службы занятости населения зарегистрированы 700 тыс. человек против 691 тыс. человек в декабре 2019 г. В январе 600 тыс. зарегистрированных безработных получали пособие по безработице.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась в январе-сентябре 2019 г. на 100 тыс. человек и составила 19,2 млн человек. Уровень бедности вырос с 13% до 13,1%.