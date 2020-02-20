Психбольной зарезал дедушку на перроне автовокзала

В городе Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) неадекватный мужчина зарезал незнакомца. Мотивы поступка злоумышленника пока остаются неизвестными.

О случившемся сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области. Инцидент произошел в четверг, 20 февраля, около 14 часов 45 минут. Водитель одного из междугородных автобусов увидел, что на перроне конфликтуют двое мужчин. Затем один из них упал, а второй отошел, при этом держал в руках нож. Водитель задержал преступника и позвал охрану на помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Медики констатировали смерть пострадавшего. Злоумышленника передали полиции.

В правоохранительных органах установили, что убийцей является 54-летний мужчина, местный житель, который с марта 2019 года состоит на психиатрическом учете.

На месте происшествия в настоящее время работает следственная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Расследование продолжается.

В одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", посвященной городу, в котором и случился инцидент, отмечается, что погибшим является дедушка. Один из комментаторов отметил, что он якобы приводил потенциального злоумышленника на пост ППС, но там ничего не предприняли в отношении психбольного.