20 февраля 202016:26 Дмитрий Блинников

В Егорьевске поймали воров, оставивших учебные самолеты без важных деталей

В Егорьевске поймали воров, оставивших учебные самолеты без важных деталей

В Подмосковье задержаны подозреваемые в целой серии краж запчастей от пассажирских самолетов Як-42 и Ту-154. Преступники похищали их с территории тренировочной базы в Егорьевске. Ущерб составил более миллиона рублей. Но гораздо больший урон был нанесен учебной деятельности. Воры выносили блоки управления самолетов, фактически превращая тренажеры в бесполезные макеты.

Занятия в Егорьевском авиационно-техническом колледже сейчас проходят, в основном, в классах. Практику на учебных самолетах пришлось временно прекратить. С пассажирских Як-42 и Ту-154, на которых здесь обучают будущих инженеров, неизвестные похитили навигационные приборы и целые блоки управления.

"Мы получили очень большой ущерб, так как данные самолеты стали не учебным пособием, а просто макетами", — говорит Сергей Кочергов, преподаватель Егорьевского авиационно-технического колледжа гражданской авиации.

На черном рынке такие авиационные запчасти стоят миллионы рублей. Оперативники предположили, что воры обязательно вернутся. На учебной базе колледжа решили устроить засаду. Ждали несколько дней.

"Для задержания предполагаемых преступников была создана специальная группа. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны в момент совершения очередной кражи", — сообщила Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двое жителей Воскресенского района (один из них ранее уже был судим за кражи) признались, что четыре раза ночью проникали на территорию Егорьевского учебно-авиационного комплекса и снимали дорогостоящие приборы и блоки с самолетов, которые стояли в учебных цехах или на взлетной полосе. Продавать отвозили в Москву. Кому именно, пока молчат.

Предварительный ущерб составил больше миллиона рублей. Но окончательная сумма может оказаться гораздо больше. С задержанными сейчас работают следователи. Не исключено, что эти же люди причастны к кражам авиадеталей и в других учебных заведениях.

Текст: "Вести-Москва"

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