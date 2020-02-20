КамАЗ построил грузовой беспилотник без кабины

Завод отрапортовал о получении патента на разработку под названием КамАЗ-3373 "Челнок". Несмотря на довольно странный внешний вид, у создателей "Челнока" получился чуть ли не универсальный перевозчик - шестой по счету беспилотник, но первый КамАЗ без кабины.

С обеих сторон восьмиметрового "Челнока" имеется полный комплект светотехники, передней и задней. Обе оси снабжены поворотными колесами, а двигаться он может как вперед, так и назад. Утверждается, что схема по принципу "тянитолкай" наделяет "Челнок" невиданными возможностями для маневров в ограниченном пространстве.

Самоходный параллелепипед наделен комплексом датчиков - так называемым "машинным зрением", системой обработки поступающей информации, электродвигателями и тяговыми батареями. Характеристики силовой установки не разглашаются, но известно, что аккумуляторы размещены в нижней части шасси ради снижения центра тяжести. Максимальная скорость "Челнока" - 40 км/ч.

Пусть неторопливо, зато эффективно: беспилотник в состоянии перевезти до 10 тонн. При этом конструкция надстройки, размещенной на автономной платформе, позволяет загружать в нее то, что необходимо перевезти, с любой из пяти сторон. На КамАЗе утверждают, что это позволит применять "Челнок" на логистических хабах с любой инфраструктурой.

А отсутствие кабины заметно удешевит процесс производства беспилотника. Правда, когда КамАЗ поставит что-то подобное на конвейер, не уточняется.