Бывший президент Мексики стал фигурантом расследования дела о коррупции

Мексиканские правоохранительные органы начали расследование в отношении бывшего президента страны Энрике Пенья Ньеты по делу о коррупции, сообщает издание The Wall Street Journal.

Пенья Ньето стал фигурантом дела о расследовании деятельности Эмилио Лосойи, бывшего руководителя государственной нефтяной компании Мексики Petróleos Mexicanos или Pemex.

Лосойя обвиняется в коррупции, связанной с широкомасштабным делом о взяточничестве и отмывании денег при участии бразильской строительной компании Odebrecht SA. Лосойя, который был арестован в Испании на прошлой неделе, отрицает правонарушения.

Пенья Ньето, чей шестилетний срок президентства подошел к концу в 2018 году, ранее отрицал получение взяток от строительной компании Odebrecht SA.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не хочет преследовать бывших президентов страны в суде, хотя он предложил возможность проведения референдума о том, должны ли бывшие президенты предстать перед судом.

Задержание Лосойи стало большим успехом для Лопеса Обрадора, политика левого толка, который получил власть на фоне многочисленных обещаний бороться со взяточничеством, кроме того, нынешний президент всячески стремился представить бывших чиновников администрации как членов коррумпированной элиты с момента вступления в должность в декабре 2018 года.