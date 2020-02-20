20 февраля 202018:42

Родина начинается с подъезда: как управляющие компании обогащаются за счет жильцов

Во многих российских городах развернулась настоящая борьба жителей с управляющими компаниями. Можно сказать, что поединок идет не на жизнь, а на смерть. Съемочная группа "Прямого эфира" отправилась в город Березники Пермского края, где находится один из самых страшных домов нашей страны. Из-за бездействия управляющей компании жители вынуждены жить в нечеловеческих условиях. То, что творится в доме, может повергнуть многих в шок.

Жительница аварийного жилого помещения в Березниках Елена Карабатова рассказала Андрею Малахову, что заехала в дом в 1995 году. По ее словам, тогда сооружение было еще в более-менее приличном состоянии. В один момент деньги закончились, и ремонт дома производился частично. Карабатова отметила, что ржавые и гнилые трубы стоят у них до сих пор. Если их тронуть, жители "просто поплывут".

По словам жительницы аварийного дома, она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги. Стоимость оплаты за квадратный метр составляет 45 рублей. Общая площадь сооружения — 2700 квадратных метров, то есть за месяц управляющая компания получает около 123 тысяч, при этом услуги по ремонту и содержанию дома не предоставляются.

Еще одна жительница аварийного дома Оксана Браун рассказала, что они не раз обращались в администрацию города, но управляющие компании меняются очень часто, поэтому никто ответственности не несет.

Проблемы ЖКХ не обходят стороной и жителей других регионов страны. Например, несколько дней назад в Санкт-Петербурге посреди ночи в квартире обрушился потолок. Бетонные куски рухнули на спящего ребенка. Мать малыша Марина Умашева считает, что ЧП произошло из-за халатности главы ТСЖ Владимира Кириллова, к которому женщина обращалась с просьбой отремонтировать крышу дома. Жительница культурной столицы рассказала, что ребенку удалось избежать физических травм, но осталась психологическая.

Владимир Кириллов, в свою очередь, опровергает все обвинения в свой адрес. По его словам, обвалился не сам потолок, а штукатурный слой.

Собственница комнаты Мария Серенко, где обрушился потолок, вспомнила 2009 год. Тогда Кириллов решил в их доме организовать ТСЖ, обошел всех жильцов и собрал подписи. Мужчина обещал поменять лифты и сделать ремонт, но в итоге превратил сооружение в секретный объект. Жильцы не могут получить никакой информации по работе ТСЖ. Также закрыт доступ ко всем помещениям, чердачным и подвальным.

Константин Николаев из Ростова-на-Дону на протяжении десяти лет самостоятельно занимается благоустройством своего подъезда. По образованию мужчина театральный художник-оформитель. Николаев считает, что родина начинается с подъезда.

На что идут деньги жителей аварийного дома в Березниках? Кто ответит за аварийное состояние дома, в котором живут многодетные семьи и пожилые люди? Какие перемены произошли в Березниках после приезда съемочной группы?

Какие факты хочет скрыть председатель ТСЖ Владимир Кириллов в Санкт-Петербурге? Как за двести тысяч рублей можно преобразить стены подъезда? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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