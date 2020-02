Twitter облегчил публикацию длинных текстов

Разработчики Twitter упростили способ, позволяющий добавлять новые твиты к старым. Теперь, если текст не помещается в оригинальное сообщение, пользователи смогут его дополнить, привязав новую запись.

Чтобы объединить твиты в цепочку, нужно создать новую публикацию, потянуть экран вниз, нажать на кнопку Continue thread ("Продолжить тему") или значок с тремя точками, а затем выбрать более раннюю запись, к которой будет прикреплено обновление. Ранее для этого пользователям приходилось цитировать самих себя либо вручную искать старые твиты и писать к ним сообщения в комментариях.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o