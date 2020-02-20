Сирийская армия отбила атаку вооруженной оппозиции в Идлибе

Вооруженные силы Сирии отбили атаку вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Нейраб, который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Сообщается, что боевики использовали тяжелую боевую технику и артиллерию. Бойцам сирийской армии удалось подбить несколько бронемашин, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ситуация в провинции обострилась в начале февраля. Вооруженная оппозиция перешла в наступление в районе города Саракиб и населенного пункта Нейраб. Им удалось сбить вертолет сирийской армии сначала в Идлибе, а потом в Алеппо. Однако правительственной армии пока удается сдерживать атаки оппозиционеров.