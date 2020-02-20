135 ударов по голове и телу: супругам вынесли приговор за убийство опекаемого мальчика

Супруги Юлия и Евгений Блохины получили 22 года колонии на двоих за убийство опекаемого семилетнего мальчика. Соответствующее решение вынес Вологодский областной суд.

Юлия Блохина получила наказание в виде восемнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Ее супругу Евгению предстоит провести четыре года в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте ведомства.

Суд вынес приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. По их мнению, мужчина заслуживает снисхождения, а его супруга нет. Кроме того, суд учел отсутствие у Блохина отягчающих обстоятельств.

С Юлии Блохиной в пользу брата пострадавшего мальчика в счет компенсации морального вреда взыскано сто тысяч рублей.

В 2017 году ребенка передали под опеку. В течение полутора лет он систематически подвергался жестокому насилию и истязаниям со стороны приемных родителей.

Трагический инцидент произошел в августе 2018 года. Юлия Блохина, будучи пьяной, несколько раз ударила семилетнего мальчика по голове деревянным черенком швабры. Причиной этому послужило то, что ребенок пытался взять еду из холодильника. После того, как мальчик упал, мать нанесла ему не менее 135 ударов по голове и телу металлической садовой лопаткой, а также руками и ногами. В результате полученных травм пострадавший впал в кому.

Приемная семья не обратилась за медпомощью, а попыталась скрыть следы преступления. Мальчика госпитализировали лишь через полтора часа после случившегося. В апреле 2019 года ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.