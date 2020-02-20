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20 февраля 202018:54

Банк Morgan Stanley покупает E-Trade за 13 миллиардов долларов

EPA

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley приобретает предоставляющую финансовые услуги компанию E-Trade за 13 миллиардов долларов, сообщили в банке, передает CNBC.

Отмечается, что сделка станет частью консолидации для брокерской индустрии, участники которой в прошлом году в совокупности снизили торговые комиссии до нуля.

Morgan Stanley заплатит 58,74 доллара за акцию E-Trade в рамках сделки, объединяющей 3,1 триллиона долларов активов клиентов.

Акции Morgan Stanley упали на 4% после появления информации о будущей сделке, которая станет крупнейшей для американского банка со времен финансового кризиса. Акции E-Trade подскочили более чем на 24% до $55,9 за акцию.

"E*TRADE представляет необычайную возможность для роста нашего бизнеса по управлению капиталом и серьезный скачок для нашей стратегии по управлению активами", — сообщил в своем заявлении председатель и исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман.

"Кроме того, это продолжит десятилетний переход нашей компании на более сбалансированный бизнес, подчеркивая более долговечные источники дохода", — отметил он.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2020 года, последовала за прошлогодней покупкой банком акций TD Ameritrade за 26 млрд долларов.

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