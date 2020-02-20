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Конфликт в Сирии 40 минут назад

20 февраля 202018:11

Турция сообщила о гибели своих солдат в Идлибе

AP Photo/Ghaith Alsayed

Жертвами авиаудара в провинции Идлиб стали двое турецких военнослужащих. Еще пятеро получили ранения, сообщает Министерство обороны Турции.

Удар нанесли ВВС Сирии. Об этом заявил директор управления администрации президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун, пишет агентство "Интерфакс".

Также турецкие военные озвучили данные о потерях сирийской армии: 50 солдат погибли, уничтожены 5 танков, 2 бронетранспортера, 2 внедорожника и 1 артиллерийская установка.


Напомним, ранее отряды вооруженной оппозиции при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии и захватили населенный пункт Найраб.

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