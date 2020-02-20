Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии

Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.

Он подчеркнул, что МИД России оставляет подобные заявления на совести тех, кто их сделал.

Ранее с такими утверждениями выступили представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.