Бывшая помощница вице-премьера приняла взятку в виде путевок на 4 миллиона рублей

В отношении бывшего помощника заместителя председателя правительства России Анастасии Алексеевой возбуждено уголовное дело. Она подозревается в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.

По данным следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 годы, занимая при этом должность помощника заместителя председательства России, получила от Якушкина денежное вознаграждение за действия в пользу взяткодателя. Об этом рассказал на заседании столичного Басманного суда следователь, где рассматривается вопрос об аресте гражданина Америки Джина Спектора. Он фигурирует в деле как посредник во взяточничестве, сообщает "Интерфакс".

Следователь отметил, что сумма взятки, полученной заместителем председателя правительства, составила более четырех миллионов рублей. Она представляла собой билеты и путевки в Пхукет и Доминикану.

По данным следствия, в деле фигурируют четыре человека, в числе которых сама Алексеева, гражданин США Спектор, а также граждане Якушкин и Белоножка.