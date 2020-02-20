Пылезащита складного Samsung Galaxy Z Flip оказалась фикцией

Смартфон Galaxy Z Flip, снабженный складывающимся пополам экраном, оказался очень уязвимым к попаданию пыли. Крошки и другие мелкие частицы, попавшие в зазор, могут привести к поломке дисплея. К такому выводу пришли специалисты iFixit, изучившие содержимое новинки Samsung.

Хотя официально Z Flip не обладает классом пылезащиты, производитель предусмотрел в его складном механизме крошечные щетки, которые должны выталкивать мусор. Тем не менее, выяснили ремонтники, со своей задачей они справляются довольно плохо.

Чтобы проверить пылеотталкивающие свойства складного смартфона Samsung, в iFixit провели эксперимент. Z Flip поместили в прозрачный пакет, засыпали туда мелкий порошок фиолетового цвета, чтобы его было легче увидеть, и несколько раз встряхнули. Разобрав аппарат, эксперты обнаружили пыль не только под шарниром, но и другой электроникой. Этого количества хватило, чтобы дисплей издал трескающий звук и перестал полностью открываться.

При этом в iFixit заметили, что их тесты "далеко не отвечают реальным условиям использования", и щетки, возможно, помогут защитить смартфон от более крупного мусора. И все же, владельцы Z Flip вряд ли будут рады узнать, что их устройство притягивает пыль.

Помимо этого, внутри аппарата нашли две батареи (основную объемом 2370 мАч и вспомогательную на 930 мАч — больше, чем у Motorola Razr). "Ультратонкое стекло" Ultra Thin Glass действительно сделано из стекла, но покрыто защитным пластиковым слоем. Впрочем, как выяснилось ранее, след на нем оставляет даже ноготь.

Новинке Samsung присудили 2 балла из 10 по шкале ремонтопригодности. Для сравнения, ранее iFixit удостоили его конкурента, Motorola Razr, лишь 1 балла. Z Flip чуть проще вскрыть, но чинить тоже необычайно сложно.