Более тысячи пар в Москве поженились в "символичную" дату 20 февраля

В Москве более тысячи пар выбрали для торжественной регистрации брака символичную дату — 20.02.2020 года.

В этом году наибольшей популярностью для свадеб пользуются числа 2, 20 и 22 февраля, поскольку такая комбинация содержит в себе большое число двоек. Влюбленные считают, что такие даты несут в себе особый смысл.

В пресс-службе столичных ЗАГСов рассказали РИА Новости, что обычно по четвергам регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания, но ради особой даты сделали исключение — практику распространили и на отделы записи актов гражданского состояния. В четверг, 20 февраля, узами брака скрепили себя более тысячи пар Москвы.

Всего на три "красивых даты", 2, 20 и 22 февраля, столичные жители подали более двух тысяч заявлений, чтобы узаконить отношения.