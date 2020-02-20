В "Артеке" проведут Всероссийскую книжную детскую ярмарку. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь". Местом сбора всех участников грандиозного мероприятия завтра, 21 февраля, станут дворец "Суук-Су" и Белая дача.

Ожидается, что на книжный праздник съедутся представители издательств из пятидесяти пяти регионов России. Они представят на выставке художественную и образовательную литературу для детей.

Как рассказал директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, кроме обычных для выставки-ярмарки мероприятий гостей ожидает масса интересных программ. В том числе встречи с авторами, а также мастер-классы. Все это создаст незабываемую атмосферу и поможет участникам форума осознать особую роль чтения в современном мире.