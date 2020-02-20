В Испании из подземной табачной фабрики извлекли запертых граждан Украины

В Испании на протяжении суток продолжалась операция по спасению нелегальных рабочих из Украины. Накануне гражданская гвардия страны пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась нелегальным производством табачных изделий в подземной фабрике, а также незаконным оборотом наркотиков. На глубине четырех метров были обнаружены шесть работников, запертых в помещении.

В четверг, 20 февраля, испанская гражданская гвардия сообщила о ликвидации преступной организации. В ходе операции "Ганнибал", развернувшейся в провинции Малага, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в тринадцати домах и задержали двадцать человек. Были изъяты 153 тысячи пачек табачной продукции, более 17 тонн курительного табака, 20 килограмм гашиша, а также 144 килограмма марихуаны. Предполагаемыми членами преступной организации были граждане Украины, Литвы и Великобритании, сообщает РИА Новости.

В ходе операции также обнаружили первую в Европе подземную нелегальную фабрику, находившуюся на глубине четырех метров. Она располагала полностью налаженным производством, с помощью которого в час можно изготавливать 3,5 тысячи сигарет.

Также во время обыска на фабрике сотрудники правоохранительных органов нашли шесть работников, являющихся гражданами Украины, которых заперли в помещении, полностью изолировав от внешнего мира. Люди испытывали сильную нехватку кислорода. Состояние здоровья украинцев не уточняется.