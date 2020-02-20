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Коронавирус 53 минуты назад

20 февраля 202020:36 Анна Ткаченко

Антивирусный майдан: украинцы хотят отправить эвакуированных из Китая сограждан в Чернобыль

Антивирусный майдан: украинцы хотят отправить эвакуированных из Китая сограждан в Чернобыль

Украинцы, эвакуированные из зоны коронавируса, оказались явно не готовы к приему, который им устроили на родине соотечественники. Их встречали митингами и горящими покрышками, требовали не пускать, а кто-то предлагал даже отправить в Чернобыль. Все это вылилось в столкновения с полицией. Эти события затмили даже годовщину евромайдана. Президент Зеленский был вынужден напомнить гражданам страны о человечности, а успокаивать протесты отправили БТРы и министра Авакова.

Украина не для украинцев — по крайней мере, не для эвакуированных из Китая. На родине сограждан встречают многотысячными протестами сразу в нескольких регионах.

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В Тернопольской области устроили молебен против размещения спасенных в местном санатории. На Львовщине у больниц баррикады из покрышек. В госпитале в Винниках после того, как стало известно, что эвакуированных к ним не привезут, врачи запели гимн Украины.

Самое острое противостояние на Полтавщине, куда и решено направить эвакуированных на карантин в санаторий "Новые Санжары". Местные жители перекрыли дорогу. На разгон были отправлены спецназ и БТРы.

Рейс из Уханя: в салоне все в масках, кабина экипажа огорожена пленкой, стюарды в защитных костюмах. Но на подлете к Харькову самолет почему-то делает 35 кругов, а затем отправляется в Киев. Здесь борт с пассажирами простоял несколько часов. По официальной информации — для дозаправки. Все это время люди находились в самолете.

Чтобы подсластить пилюлю, пассажирам раздали шоколадки "Рошен". В харьковском аэропорту, куда самолет отправили из Киева, борт сначала продезинфицировали. Медики обследовали каждого вернувшегося. Вывод — все здоровы.

"Естественно, люди подавлены. В первую очередь они получают информацию о том, как их тут принимают, а принимают не очень хорошо. Это беспокоит сейчас всех. Мы видим, как относятся к таким людям в других странах мира, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас?" — говорит Алексей Кучер, председатель Харьковской городской администрации.

В пассажиров в сопровождении врачей разместили в автобусах. Их водители также в защитных костюмах и масках. Пока колонна ехала в Санжары, где, к слову, уже несколько лет как ликвидирована санитарная служба, успокаивать толпу митингующих отправился глава МВД Аваков.

О том, что эвакуированных украинцев ждет дома, они еще до вылета из Уханя могли читать в Интернете. Цитата одной из волонтерок о том, что "не в тот самолет попала ракета", кощунственно и издевательски напоминает о недавней иранской трагедии.

Одна из украинок, добровольно отказавшаяся возвращаться из Китая, так объяснила свое решение: "Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Насколько нужно быть пустоголовыми, чтобы так реагировать на подобную ситуацию: ты больная, потому что оттуда приехала. Поэтому я и не полетела".

События, происходящие вокруг эвакуированных украинцев, полностью затмили мероприятия по поводу годовщины евромайдана. Но, похоже, идеалы, с которыми шесть лет назад свергали власть, так и не стали реальностью. Реагируя в Facebook, Зеленский вынужден напоминать украинцам о том, что Украина у них общая.

"К сожалению, не все из нас могут гордиться человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", — написал президент Украины Владимир Зеленский.

К этой минуте в Санжарах дорога по-прежнему заблокирована. Глава местной администрации пригрозил, что если автобусы не пропустят, эвакуированные отправятся в санаторий пешком сквозь толпу.

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