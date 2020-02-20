Правый экстремизм и нервное расстройство: что известно об устроившем стрельбу в Германии

Нападение в немецком городе Ханау, судя по всему, совершил праворадикал. Такое мнение, ознакомившись с первыми выводами следствия, высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Минувшим вечером, 19 февраля, стрелок-одиночка атаковал две кальянные и букмекерскую контору. Были убиты девять человек, еще несколько ранены. Нападавшего позже нашли мертвым.

Улица Гельмгольц, небольшой городок Ханау, федеральная земля Гессен, тихий спальный район, но прошедшей ночью жители местных домов не спали. В начале четвертого людей разбудил голос из мегафона. Полиция обращалась к их соседу, Томасу Ратхену. После того, как требования выйти остались без ответа, дверь была выбита, и полицейские вошли внутрь.

"Полиция прибыла на место по информации, полученной от очевидца, который распознал автомобиль. Тела двух людей были найдены в помещении, одно из них принадлежало подозреваемому", — рассказал представитель полиции земли Гессен Михаэль Малкмус.

Второе тело принадлежало матери подозреваемого, которую он убил прежде, чем совершить самоубийство.

Примерно за пять часов до этого, в районе десяти вечера, подозреваемый на темной BMW подъехал к кальянной в центре города. Там было много посетителей, в основном курды, которые смотрели Лигу чемпионов. Ратхен зашел в заведение и открыл беспорядочную стрельбу, убив четырех и ранив еще несколько человек. После этого сел в машину и уехал. Свидетели запомнили номера. По ним его и вычислили, но не слишком быстро.

Через несколько минут BMW остановилась у бара "Арена", аналогичного восточного заведения в соседнем районе. Здесь Ратхен застрелил пятерых — четырех молодых людей и девушку. Затем он вернулся домой, убил мать и себя.

В ходе обыска полиция нашла в его комнате что-то вроде манифеста на двадцати четырех страницах, а в компьютере видеоролик, записанный перед преступлением. Мотивы проясняются. Ратхен был банковским клерком. Его филиал несколько раз грабили. Он видел полицейские картотеки. Там якобы были сплошь иностранцы, что навело его на мысль о необходимости расовой чистки. Это можно назвать правым экстремизмом, отягощенным, по всей видимости, каким-то нервным расстройством.

Реакция властей соответствовала ожиданиям — случившееся требовало общественно-политического резонанса. Ангела Меркель не связывала случившееся с влиянием правой антимигрантской партии "Альтернатива для Германии", но это было в подтексте.

"Преступник действовал из крайне правых, расистских мотивов, подогреваемых ненавистью против людей с иным происхождением, религией и внешностью. Расизм — это яд. Ненависть — это яд. И этот яд существует в нашем обществе и несет ответственность за слишком большое количество преступлений", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Смесь агрессивного национализма с христианский фундаментализмом. Первым на этом пути был Андерс Брейвик, в июле 2011 года расстрелявший детский лагерь под Осло. В марте 2019 новозеландец Брентон Харрисон Таррант убил больше пятидесяти человек в мечетях города Крайстчерч. Те же мотивы двигали и Штефаном Баллиетом, который в октябре прошлого года совершил нападение на синагогу в Гаале.

На полицейском учете только в Германии состоят двенадцать тысяч человек, считающихся опасными праворадикалми. Ратхен в этих списках не фигурировал.