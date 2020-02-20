Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Марселе

На теннисном турнире, который в эти дни проходит в Марселе, российский теннисист Даниил Медведев сумел выйти в четвертьфинал, одолев в трех сетах представителя Италии Янника Синнера. Итоговый счет – 1:6, 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

Соперники провели на корте 1 час 20 минут. В четвертьфинале Медведев сразится с Жилем Симоном из Франции. Их встреча пройдет 21 февраля.

Напомним, что призовой фонд турнира в Марселе составляет почти 700 тысяч евро.