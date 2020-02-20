HTC показала AR-очки будущего

HTC занята разработкой нового поколения очков смешанной реальности. Устройство будет менее громоздким и легче, чем уже вышедшая VR-система Vive Cosmos, и, не исключают в компании, сможет подключаться к 5G-смартфонам.

Проект носит рабочее название Project Proton, пишет The Verge. Его прототип напоминает скорее горнолыжную маску или очень крупные солнцезащитные очки, а функционирует он схожим образом, как ожидающая к релизу модель Cosmos XR.

В отличие от Magic Leap или HoloLens от Microsoft, обе гарнитуры снабжены "проходными" фронтальными камерами. То есть пользователи смотрят не сквозь полупрозрачные стекла, а на "живую" картинку из реального мира, которая смешивается с виртуальными элементами.

Project Proton существует в двух версиях: одна является полностью самодостаточной (Proton AIO), а у другой (Proton Glass) часть электроники, включая 5G, вынесена во внешний модуль. Связано это с тем, что "располагать 5G-антенну возле мозга нецелесообразно", пояснил глава HTC Ив Мэтр, и это подтвердила тестовая группа пользователей.

По словам Мэтра, Project Proton находится на стадии активной разработки, поэтому ни спецификаций, ни примерной цены, ни даже окончательного форм-фактора назвать пока нельзя. Однако он упомянул, что AR-очки будущего получат "микродисплеи" высокого разрешения.