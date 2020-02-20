20 февраля 202022:05 Екатерина Миронова

Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Что касается изменений в основной закон страны, то работа продолжается с профсоюзами, также идут консультации в регионах.

Процедура предстоящего общероссийского голосования по изменению Конституции будет опираться на закон о выборах президента. По мнению участников рабочей группы, такие нормы позволят сделать голосование максимально доступным, обеспечат доверие граждан и к самому процессу, и к результатам.

"Берём этот закон именно потому что он наше, смело можно сказать, достижение в сфере избирательного законодательства. Тогда же у нас, кстати говоря, появился и такой важный новый институт в избирательном праве, как независимое, неполитическое общественное наблюдение, и именно Общественная палата РФ занималась организацией этого наблюдения, это тоже будет актуально и на голосовании по поправкам Конституции", — говорит Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время голосования будут использоваться проверенные и уже привычные технологии для удобства и прозрачности процесса. Например, система ГАС "Выборы" и "Мобильный избиратель". Больше возможностей будет у тех, кто в день голосования окажется на рабочем месте.

"Там, где количество этих людей заметно, например, 200-300 или 400 человек, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают основные участки. И записаться в список голосования на этом участке можно только через "Мобильный избиратель". Это значит, что человек автоматически вычеркивается с того участка, к которому он приписан и записывается на новый участок. Это исключает любую возможность двойного голосвания", — пояснил Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома РФ.

Профсоюзы такие меры приветствуют. Представители объединений предлагают и свои конституционные инициативы. Они считают важным защитить социальные права трудящихся и прописать в основном документе обязанности правительства в содействии принципам социального партнёрства.

"Основной инструмент мирный бескризисного развития общества — это согласование интересов. Институт социального партнёрства, то есть взаимодействие между правительством, профсоюзами и работодателями подразумевает этот переговорный путь. Поэтому и было сделано такое предложение, я уверен, что это будет подержано и работодателями и правительство также посчитает возможным для себя, чтобы и в Конституции, в обязанностях правительства это было записано", — отметил Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России.

Изменения в Конституцию активно обсуждаются и в российских регионах. Члены рабочей группы провели встречи в республиках и областях. В центре внимания — темы социальных гарантий и вопросы защиты суверенитета.

"Люди задавали очень много вопросов, комментариев по этим темам, тем более, что нам периодически и СМИ подбрасывают те или иные факты, такие как решение суда по ЮКОСу очередное, когда сказано, что мы должны выплатить 50 миллиардов — очевидно, противоречащее российскому порядку решение, тем более, что у нас с вами есть решение Конституционного суда по этому вопросу", — заявил Клишас.

Не остаётся в стороне экспертное сообщество, и не только российское. Своё мнение о предлагаемых поправках в конституцию выскажут зарубежные ученые. Известные юристы—теоретики приехали в Москву на международный форум. Ну а следующее заседание рабочей группы пройдёт во вторник, 25 февраля.

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