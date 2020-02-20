20 февраля 202022:19

Лоббисты Трампа отказались от клиентов из Персидского залива

Global Look Press

Лоббистская фирма, которая заработала целое состояние, обещая клиентам в Персидском заливе доступ к президенту Дональду Трампу, надеется провернуть еще более противоречивую работу на фоне головокружительного оборота клиентов и персонала.

31 декабря Sonoran Policy Group перестала работать на кувейтского нефтяного магната Сауда Абдула Азиза аль-Арфажа. Он стал одним из более дюжины клиентов, с которыми прекратилось сотрудничество, после того как фирма начала свою деятельность после выборов Трампа. Были разорваны и другие выгодные контракты с Саудовской Аравией и Бахрейном. Зато компания обратила внимание на более токсичных клиентов в Вашингтоне, так как основатель фирмы Роберт Стрик старается сохранить поток денег, заработав почти $14,5 млн за последние три года.

В прошлом месяце Sonoran Policy Group осудили обе партии, после того как с компанией был заключен договор субподряда на $2 млн со стороны Foley & Lardner LLP, международной юридической фирмы, представляющей правительство Венесуэлы Николаса Мадуро. Foley & Lardner разорвала контракт под давлением, однако Sonoran Policy Group так и не вернула деньги.

За несколько недель до этого Sonoran Policy Group подписала 2 контракта на сумму $2,2 млн, чтобы представлять Изабель душ Сантуш, самую богатую женщину Африки и дочь бывшего президента Анголы. Душ Сантуш обратилась в фирму только через день после того, как с ней связались журналисты, расследовавшие дело о том, что она переправила с континента миллионы долларов.

«Кажется, что у этой компании есть определенная клиентура, которая стремится к ним, особенно во время кризиса», — сказала Джоди Виттори из Фонда Карнеги за международный мир.

Надо отметить, что 6 из 8 лоббистов, которые работали на иностранных клиентов Sonoran, уже покинули фирму, остался только Стрик и гендиректор Кристиан Бурж. По крайней мере 15 иностранных клиентов прекратили свои отношения с фирмой, остались только 6 активных клиентов, включая режим Мадуро и Изабель душ Сантуш.

Тем временем, в прошлом году Accelerant Studios, подрядчик Sonoran, подал в суд на фирму в суде округа Колумбия, потребовав возместить неоплаченные сборы на сумму почти $200 тыс.. Также предъявлялись претензии по поводу предложений представлять Египет и Региональное правительство Курдистана, ни одно из которых не закончилось подписанием контрактов с Sonoran. Sonoran эти обвинения отвергла.

Кроме того, один из бывших сотрудников Sonoran не постеснялся раскритиковать фирму.

«Вот, что происходит, когда отчаянно нужны деньги. Вы берете деньги у жестокого режима Мадуро и удаляете из списка тех, кто заслуживает того, чтобы там находится», — отметил Эндрю Неринг в ответ на ситуацию с выплатой Венесужлы $2 млн Sonoran.

После того как компания помогла наладить контакт премьер-министра Новой Зеландии с избранным президентом США, Sonoran заключила неправдоподобно выгодный контракт с министерством внутренних дел Саудовской Аравии в мае 2017 года.

Стрик лично подписал соглашение с министерством, которое тогда находилось под контролем крон-принца Мохаммеда бин Найефа 5 мая. Двумя месяцами ранее принц Мохаммед бин Салман встретился с Трампом в Белом доме, и Найеф понял, что «ему нужно усовершенствовать навыки игры», — заявил тогда Саймон Хендерсон из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Однако через 6 недель случился дворцовый переворот, и бин Найеф был свергнут. Контракт с лоббистской фирмой прекратил свое действие, не успев начаться. 12 мая 2017 года Sonoran получила свои $5,4 млн и с тех пор никогда не сообщалось о возврате этой суммы в ответ на запросы нескольких новостных агентств.

В феврале 2018 года Sonoran подписала контракт на $500 тыс. в год с посольством Бахрейна в Вашингтоне, чтобы лоббировать Конгресс и администрацию Трампа. Бурж встречался с дюжиной членов Палаты представителей и двумя сенаторами, пока в октябре 2019 года не был заключен контракт, причем большая часть этой деятельности протекала в первый год контракта.

А в феврале 2019 года, фирма подписала контракт на сумму $1,2 млн, чтобы «обеспечить продвижение» Аль-Aрфаджа в спорном нефтяном регионе между Кувейтом и Саудовской Аравией. Sonoran сообщила об отсутствии лоббистской деятельности до того, как контракт был расторгнут в конце прошлого года.

С тех пор компания получала большие суммы за небольшую лоббистскую работу. В своем последнем отчете о лоббистской деятельности, который охватывает вторую половину 2019 года, Sonoran сообщила о получении $1,1 млн от 7 клиентов, но всего за 2 встречи с членами Конгресса, обе от имени Бахрейна, за несколько телефонных звонков от имени албанской политической партии.

Несмотря на небольшую историю компании по лоббированию американских чиновников, Стрик остался в поле зрения Трампа.

В декабре 2018 года Стрик помог организовать визит в Бахрейн адвоката Трампа Руди Джулиани, сообщает The New York Times, в ходе которого бывший мэр Нью-Йорка стремился заключить контракт с Манамой на проведение консультаций по вопросам безопасности.

Sonoran также участвовала в оказании помощи Джулиани в его стремлении получить аналогичный контракт с Конго через израильскую фирму Mer Security and Communication Systems. Sonoran подписал контракт с Mer на $1,25 млн в июле 2018 года для лоббирования от имени правительства Конго, поскольку оно столкнулось с угрозой санкций США за нарушения прав человека и коррупции.

Еще в прошлом году звучали упоминания о Стрике, когда партнер Джулиани, Лев Парнас, думал, что может помочь раскопать грязные факты против кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в Украине. Рукописные заметки Парнаса, в которых упоминается Стрик, были обнародованы демократами из Палаты представителей во время импичмента Трампа в прошлом месяце.

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