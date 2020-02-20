Олег Знарок: ребята грамотно сыграли против "Ак Барса", поэтому все получилось

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок остался доволен действиями своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Барса". Также специалист поделился мнением о будущем сопернике красно-белых в плей-офф.

"Ребята грамотно сыграли тактически, поэтому все получилось. Интересная игра, много удалений было. Наигрывали перед плей-офф большинство и меньшинство. Что касается возможной встречи с "Динамо" в плей-офф, то здесь не стоит подгадывать. Как выйдет, так и выйдет. От нас в данной ситуации мало что зависит", – цитирует Знарка РИА Новости.

Напомним, что "Спартак" в Москве обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 6:3, взяв реванш за недавнее поражение в Казани.