Меркель и Макрон готовы провести встречу с Эрдоганом по Идлибу

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор по Сирии, где резко обострилась обстановка.

Особое внимание стороны уделили вопросам урегулирования кризиса после резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей.

При этом руководители Франции и Германии выразили готовность провести совместную встречу с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достичь политического решения кризиса, передает РИА Новости.

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

В Сирии в провинции Идлиб боевики при поддержке Турции атаковали позиции армии страны. Чтобы остановить наступление, ВКС России нанесли авиаудары по экстремистам.

В МИД России заявили, что действия Турции могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. А кроме того, это прямое нарушение договоренностей между Москвой и Анкарой о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создание демилитаризованной полосы.



Тем временем в самой Турции заявили, что проблем с Россией по Идлибу нет. Это слова министра обороны. Хулуси Акар отметил, что основная цель турецких вооруженных сил — это армия Сирии. А с Россией столкновения недопустимы. Он заверил, что с Москвой постоянно ведутся переговоры. Более того, совместное патрулирование будет проводиться без изменений.