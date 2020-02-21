В Вене открылась фотовыставка в честь освобождения Европы Красной армией

Фотовыставка уникальных архивных документов в честь 75-летия освобождения Европы от нацизма открылась в Вене, на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Выставку подготовило Российское историческое общество.

Документальная повесть, как проходило освобождение каждой страны Европы, сколько бойцов Красной армии погибло в борьбе с нацистами. Использованы архивы, которые были долгое время засекречены. Главная цель — рассказать историческую правду в противовес дезинформации, которая в последнее время звучит даже с трибуны ООН.

"Сегодня, в год 75-летия Победы, очень важно показать правду о том, кто и как освобождал Европу от фашизма", — говорит Пётр Толстой, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

"Мы не хотим, чтобы итоги Второй мировой войны были пересмотрены, — отметил он. — Представляете себе, что в бывшем Советском Союзе 27 миллионов человек погибло; и практически в каждой семье есть дедушки, отцы, бабушки, которые погибли во время войны. Это персональная историческая память. Это не просто какой-то исторический демарш".