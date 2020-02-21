Баскетболисты "Химок" оказались сильнее "Милана" в Евролиге

Российский баскетбольный клуб "Химки" сумел на выезде добиться победы над итальянской командой "Олимпия-Милан" в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78:69 в пользу подмосковного коллектива.

Самыми результативными игроками встречи стали Алексей Швед ("Химки") и Серхио Родригес ("Милан"), набравшие по 18 очков. Российская команда одержала 11 побед в 25 играх и занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги.

В следующем туре "Химки" сыграют дома с французским "Вийербаном". Встреча пройдет в Мытищах 28 февраля.