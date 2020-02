Овечкин прервал голевое молчание в матче с "Монреалем"

Матчем в Вашингтоне между местными "Кэпиталз" и "Монреаль Канадиенс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард "столичных" Александр Овечкин стал автором первой шайбы в игре. Правда, она не помогла его команде добиться победы.

34-летний россиянин открыл счет на восьмой минуте стартового периода, прервав пятиматчевую безголевую серию. Эта шайба стала для Овечкина 41-й в нынешнем сезоне и 699-й в энхаэловской карьере.

Right off the draw it's @ovi8!!! pic.twitter.com/2jVdZRMOtA