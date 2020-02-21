Саудовская Аравия подверглась ракетному удару. Сообщается, что нанесли его сторонники движения хуситов с территории Йемена.

По данным Эр-Рияда, целью бомбардировки были гражданские объекты и мирное население. Баллистические ракеты удалось перехватить и уничтожить системами противовоздушной обороны королевства, сообщает "Россия 24".

Ранее хуситы уже атаковали нефтяные структуры Саудовской Аравии и тогда это привело к резким колебаниям цен на сырьевом рынке и серьезному обострению ситуации в регионе.