Трамп указал демократам на свое место

Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в штате Колорадо. Большую часть выступления заняли его выпады в сторону противников-демократов.

Глава Белого дома припомнил им процедуру импичмента, которую им так и не удалось осуществить. Заявил, что демократы с каждым днем теряют сторонников и упрекнул оппонентов в том, что они хотят вмешаться в результаты и прошлых, и предстоящих выборов.

Особое внимание Трамп уделил вчерашним теледебатам демократов. Колкости нашлись в адрес каждого из шестерых участников. Но больше всего от президента досталось кандидату-миллиардеру Майклу Блумбергу, которого сами демократы вчера (совсем не в качестве комплимента) сравнивали с Трампом.