Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

Минпромторг со следующего года планирует повысить налог на старый коммерческий автотранспорт.

Изменения могут затронуть технику экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что таких машин в России больше трех миллионов. Они ежедневно наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан.

Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность нового и более экологичного транспорта, отмечают в министерстве.