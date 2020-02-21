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21 февраля 202006:51

Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

Минпромторг со следующего года планирует повысить налог на старый коммерческий автотранспорт.

Изменения могут затронуть технику экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что таких машин в России больше трех миллионов. Они ежедневно наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан.

Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность нового и более экологичного транспорта, отмечают в министерстве.

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