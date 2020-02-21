Топ-10 самых богатых семей в мире

Ими восхищаются, им завидуют. Эти люди не имеют недостатка в деньгах, их приглашают на различные элитные мероприятия. Многие хотят познакомиться с ними, чтобы стать ближе к клану.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых семейных кланах мира.

1.Семья Уолтон

Компания: Walmart

Состояние: $190.5 миллиардов

﻿Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. С тех пор компанией управляет семья Уолтон, а сама компания превратилась в одну из крупнейших в мире. Компания является розничным продавцом, которые обосновался в пригородах американских городов.

2.Семья Марс

Компания: Mars

Состояние: $126.5 миллиардов

В настоящий момент компанией управляет уже четвертое поколение семьи Марс. Mars – производитель сладостей, который пользуются популярностью во всем мире.

3.Братья Кох

Компания: Koch Industries

Состояние: $124.5 миллиардов

Братья Чарльз и Дэвид Кох управляют огромной империей, основанной еще их отцом. Однако сегодня они больше известны тем, что пытаются оказывать влияние на политическую ситуацию в стране, финансируя различных кандидатов, научно-исследовательские организации и лоббистов.

4.Семья Аль-Сауд

Королевская семья Саудовской Аравии

Состояние: $100 миллиардов

Королевская семья Саудовской Аравии также входит в список самых богатых кланов мира. Связи этой семьи с нефтегазовым гигантом Saudi Aramco обеспечивают семейству немалый доход.

5.Семья Вертгеймер

Компания: Chanel

Состояние: $57.6 миллиардов

Дом моды Chanel знаменит своим легендарным “маленьким черным платьем” и ароматом №5. В настоящее время компанией управляют братья Алан и Герхард Вертгеймер.

6.Семья Дюма

Компания: Hermès

Состояние: $53.1 миллиардов

Французский клан Дюма управляет элитной компанией Hermès, которая была основана в 19 веке.

7.Семья Ван Дамм, Де Спелберх и Де Мевиус

Компания: Anheuser-Busch InBev

Состояние: $52.9 миллиардов

Компания состоит фактически из трех кланов, которые представляют три пивоварни с традициями пивоварения.

8.Семье Берингер, Фон Баумбах

Компания: Boehringer Ingelheim

Состояние: $51.9 миллиардов

﻿ Boehringer Ingelheim – немецкая фармацевтическая компания с более чем 130-летней историей. Бергингеры контролируют компанию уже несколько поколений.

9.Семья Амбани

Компания: Reliance Industries

Состояние: $50.4 миллиардов

Reliance Industries работает в таких областях, как нефтепереработка, производство нефтехимикатов, а также тесктильная промышленность.

10.Семья Каргилл и Макмиллан

Компания: Cargill

Состояние: $42.9 миллиардов

Уже шесть поколений подряд члены клана Каргилл и Макмиллан управляют компанией Cargill, которая была основана в штате Айова более 150 лет назад. Компания работает в области промышленности, сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, а также предоставляет различные услуги клиентам.