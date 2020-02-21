Трамп остался недоволен вручением "Оскара" южнокорейским "Паразитам"

Дональд Трамп неожиданно обрушился с критикой на Южною Корею. Досталось даже последнему кинохиту — ленте "Паразиты", которая в этом году удостоилась "Оскара" как лучший фильм.

Трамп заявил: "Это ужасное решение киноакадемии". Мол, у США сейчас хватает сложностей в отношениях с Сеулом. И поэтому вручать столь высокую награду представителям Южной Кореи, по мнению главы Белого дома, абсурдно. Тем более, что фильм, по оценке самого Трампа, "не тянет на главный приз, а награждать надо американские фильмы".