В Иране пройдут выборы в меджлис

В Иране сегодня пройдут выборы в однопалатный парламент страны (меджлис). Депутатов изберут на четырехлетний срок.

Ограничений на то, чтобы баллотироваться повторно, в Исламской республике нет. На 290 мест в парламенте претендует 7148 кандидатов. В случае если какие-либо места останутся вакантными, состоится второй тур. Он может пройти в конце апреля – начале мая этого года, сообщает телеканал "Россия 24".