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21 февраля 202008:08

Слабая инфляция усугубляет экономические проблемы Японии

EPA

Годовая базовая инфляция в Японии лишь немного ускорилась в прошлом месяце, что заставляет Банк Японии поддерживать масштабное монетарное стимулирование.

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в январе выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. Результат совпал с ожиданиями аналитиков.

Хотя инфляция отступила от достигнутого летом двухлетнего минимума, это в основном обусловлено ростом цен на энергоносители, а не усилением потребительского спроса. Учитывая вероятность технической рецессии на фоне вспышки коронавируса, инфляция, вероятно, будет замедляться.

Глава Банка Японии Харухико Курода на этой неделе назвал вспышку вируса крупнейшим источником неопределенности для японской экономики. Он заявил, что центробанк рассмотрит возможность дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, если COVID-19 создаст значительную угрозу для экономики.

Инфляция без учета свежих продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце замедлилась до 0,8% с 0,9% в декабре. Результат совпал с прогнозом экономистов.

В целом потребительские цены в стране в январе повысились на 0,7% в годовом выражении после декабрьского роста на 0,8%.

Инфляция в Японии значительно ниже целевого 2%-го уровня, несмотря на годы масштабного монетарного стимулирования.

С 1 октября в стране был повышен налог с продаж с 8% до 10%. Однако стимул для инфляции от повышения налога был частично компенсирован введением бесплатного дошкольного образования.

Без учета влияния повышения налога и бесплатного дошкольного образования базовая инфляция составила 0,4%, как и в предыдущем месяце.

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