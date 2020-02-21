За последние сутки коронавирусом заразились 900 человек

В Китае растет число заразившихся коронавирусом. По последним данным, погибли свыше 2200 человек. За последние сутки по всему миру коронавирусом заразились около девятисот человек. Наибольшее число заболевших, разумеется, в Китае. После Поднебесной в антилидерах – Япония, Сингапур, Таиланд. Самая шокирующая ситуация произошла в Южной Корее: в городе Тэгу 61-летняя женщина–прихожанка одного из религиозных движений намеренно заражала других людей. Сообщается, что за последнее время она могла контактировать с тысячами человек. Сейчас женщина на карантине, а местные власти взяли город под особый контроль.

Жители страны массово отказываются от общественного транспорта и посещения общественных мест. Местный бизнес уже несет убытки. "Мы действительно не знаем, что делать. Это все так серьезно. Мы просто каждый день ждем и надеемся, что завтра станет лучше. Если эта ситуация будет продолжаться долгое время, то не останется никого, кто сможет ее выдержать. Сейчас уже около 40% магазинов в китайском квартале закрыты", — говорит владелец китайского ресторана Ли Хен-Дэ.

В самом Китае, где и началась эпидемия, число заразившихся коронавирусом – уже более 75 тысяч, но и выздоровевших тоже стало больше — 18 с лишним тысяч. Самой юной пациентке, которой удалось победить инфекцию, — всего 4 месяца. Эксперты Всемирной организации здравоохранения надеются, что пик заболеваемости уже пройден, и коронавирус отступает. Однако призывают всех по-прежнему соблюдать профилактические меры. Задача номер один – разработать вакцину, которая справится с вирусом.

"Наша цель по-прежнему заключается в сдерживании инфекции. Мы считаем, что на это есть шанс. Хотя готовиться надо к любому сценарию, даже с наихудшими последствиями. Я заявляю, что нам крайне необходима вакцина. Поэтому мы должны инвестировать в ее разработку. Я всех призываю к этому. Только действенная вакцина поможет нам сейчас защитить здоровье общества от угрозы коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

А в Японии — уже третья группа пассажиров, у которых врачи не обнаружили коронавирус, сегодня покидает круизный лайнер Diamond Princess. Сообщается, что за день на берег спустятся примерно 450 человек. Врачи предписывают им в ближайшие две недели внимательно следить за состоянием здоровья, ежедневно измерять температуру. А при появлении жара или кашля — немедленно обращаться к медикам.

Эвакуация пассажиров началась 19 февраля. Судно покинули более семисот человек. В том числе шестеро россиян. В Австралии коронавирус диагностировали у двух пассажиров, вернувшихся с корабля. Еще 11 заболевших из США, причем это тоже люди, которые уже сошли на берег. Всего на лайнере заразились более шестисот человек.