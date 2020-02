"Намного красивее меня". В Бразилии установили восковую скульптуру Пеле

Легендарный бразильский футболист, единственный трехкратный чемпион мира Эдсон Арантес ди Насименто, или попросту Пеле, увековечен в музее сборной Бразилии по футболу. В честь бразильца установлена восковая скульптура.

Сам Пеле не смог присутствовать на церемонии презентации фигуры, однако представители Бразильской конфедерации футбола сами приехали к нему домой и сообщили тому о знаковом событии, сообщает Спорт24.Ru. Пеле не мог не отреагировать на фигуру в свою честь.

Antes de ocupar lugar de destaque no Museu Seleção Brasileira, a estátua do REI PELÉ foi a Santos encontrar com o craque de carne e osso.



Confira esse momento emocionante! #JogaBola pic.twitter.com/CkBcQ6TJJP