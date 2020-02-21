21 февраля 202009:45

Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

Biodiversity Data Journal

В Брунее учеными обнаружен новый вид улиток, который получил название Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Как пишет Biodiversity Data Journal, ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид, который очень чувствителен к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. Его решили назвать в честь экоактивистки, так как этот вид, вероятно, будет тяжело переживать изменения климата.

"Мы признаем, что поколение Греты Тунберг будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь", — заявил Джонатан Лим, первым обнаруживший представителя нового вида.

В 2018 году по пятницам вместо школы Тунберг стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива переросла в международное движение пятничных климатических забастовок Fridays for future.

В декабре по версии журнала Time активистка стала "Человеком года-2019". Главный редактор тогда подчеркнул, что за 92-летнюю историю девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание.

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