В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста "России"

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина. Mercedes, за рулем которого был помощник экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова Алексей Талюк, нажал на педаль акселератора и наехал на журналиста, пытавшегося задать Талюку несколько вопросов.

Павел Брыкин с травмами был доставлен в больницу, напоминает РИА Новости. Было возбуждено уголовное дело по статье 144 Уголовного кодекса России ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

Эксперты-криминалисты сняли с пыльной иномарки следы ладоней — Павел Брыкин в последний момент пытался уклониться от угрозы наезда на него. Тем не менее, у корреспондента программы "Дежурная часть" зафиксированы многочисленные ссадины и ушибы.

Инцидент произошел на улице Чернышевского.

Павел Брыкин в 2016 году пострадал при подготовке сюжета об арестованном мэре Владивостока Игоре Пушкареве. Тогда на журналиста напали сотрудники охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" Олег Фецыч и Антон Таюрский. Они были арестованы, вины своей охранники не признали.