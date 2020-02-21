Ученые обнаружили под Красноярском останки неизвестного вида саламандры

Ученые обнаружили неизвестный вид древней саламандры. Останки существа с необычной анатомией были найдены во время раскопок в окрестностях села Никольское под Красноярском. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск" со ссылкой на представителей пресс-службы СПБГУ.

Находка интересна тем, что она не похожа на отпечатки тел других видов саламандр, которые уже попались российским палеонтологам. Предположительно, новому виду древних амфибий около 145 миллионов лет.

Отметим, в течение последних лет ученые обнаружили множество отпечатков тел древних животных, среди которых - крокодилы, карликовые "кузены" тираннозавров, примитивные млекопитающие, и различны саламандр.