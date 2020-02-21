Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России

К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Уже разработаны правила выдачи денег из федерального бюджета на выдачу грантов для интеграции ИИ в школьное образование.

При участии Минпросвещения создаются образовательные модули "Искусственный интеллект".

В 2021 году начнется тестирование учебных модулей, которое охватит не менее чем 1 процента школ. К 2024 году ИИ планируется изучать уже в половине школ, сообщило РИА Новости.